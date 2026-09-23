Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)
Ноутбуки Huawei представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящего для мобильных профессионалов и любителей современных устройств. Этот конкретный модельный ряд выделяется впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая высочайшую производительность и удобство работы. Главной особенностью является сенсорный OLED экран диагональю 14,2 дюйма с разрешением 2880x1920, который обеспечивает яркие и четкие изображения, делая каждое взаимодействие с устройством поистине захватывающим. Корпус, выполненный из алюминия, придаёт ноутбуку не только изысканный вид, но и повышенную прочность. При этом вес устройства составляет всего 1,49 кг, что делает его идеальным спутником в путешествиях. Внутренняя начинка поражает воображение: мощный процессор от Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную скорость обработки данных, что позволяет легко справляться с любыми задачами, от офисной работы до ресурсоёмких приложений. Хранение данных реализовано на SSD диске объёмом 1024 Гб, что обеспечивает не только быстрый доступ к данным, но и достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и программ. Дополнительные функции, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, добавляют удобство и безопасность в процессе использования. Беспроводные коммуникации реализованы с помощью Bluetooth версии v5.1, что гарантирует стабильное подключение и высокую скорость передачи данных. Ноутбук не комплектуется предустановленной операционной системой, что даёт пользователям свободу выбора в зависимости от их личных предпочтений. Питание устройства обеспечивается за счёт литий-полимерного аккумулятора, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. В целом, ноутбуки Huawei — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность, качество, и элегантность в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)