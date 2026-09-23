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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)

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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 3
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 13
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 14
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 15
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 16
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 18
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 19
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 20
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 22
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 23
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 25
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733987
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)

Huawei представляет мощный и элегантный ноутбук с впечатляющими характеристиками, отвечающими современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с высоким разрешением 2880x1920, обеспечивающим живые и четкие изображения. Корпус устройства изготовлен из прочного и лёгкого алюминия, что делает его вес всего 1,49 кг — идеальным для мобильного использования. В основе ноутбука лежит новейший процессор Intel, обеспечивающий высокопроизводительную и безотказную работу. Поддержка 16 Гб памяти LPDDR5x и SSD-накопитель объемом 1024 Гб гарантируют впечатляющую скорость работы и вместительное пространство для хранения данных и приложений. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.1, что обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы, что делает его отличным спутником для деловых поездок и путешествий. На ноутбуке нет предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и установки той ОС, которая максимально подходит для их задач. Подсветка клавиатуры и интегрированный сканер отпечатка пальца улучшают удобство использования в любых условиях освещения и обеспечивают дополнительную безопасность данных. Этот ноутбук Huawei сочетает в себе стильный дизайн, мощные технические характеристики и передовые технологии, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei представляет мощный и элегантный ноутбук с впечатляющими характеристиками, отвечающими современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с высоким разрешением 2880x1920, обеспечивающим живые и четкие изображения. Корпус устройства изготовлен из прочного и лёгкого алюминия, что делает его вес всего 1,49 кг — идеальным для мобильного использования. В основе ноутбука лежит новейший процессор Intel, обеспечивающий высокопроизводительную и безотказную работу. Поддержка 16 Гб памяти LPDDR5x и SSD-накопитель объемом 1024 Гб гарантируют впечатляющую скорость работы и вместительное пространство для хранения данных и приложений. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.1, что обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы, что делает его отличным спутником для деловых поездок и путешествий. На ноутбуке нет предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и установки той ОС, которая максимально подходит для их задач. Подсветка клавиатуры и интегрированный сканер отпечатка пальца улучшают удобство использования в любых условиях освещения и обеспечивают дополнительную безопасность данных. Этот ноутбук Huawei сочетает в себе стильный дизайн, мощные технические характеристики и передовые технологии, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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