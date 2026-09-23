Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)
Huawei представляет мощный и элегантный ноутбук с впечатляющими характеристиками, отвечающими современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с высоким разрешением 2880x1920, обеспечивающим живые и четкие изображения. Корпус устройства изготовлен из прочного и лёгкого алюминия, что делает его вес всего 1,49 кг — идеальным для мобильного использования. В основе ноутбука лежит новейший процессор Intel, обеспечивающий высокопроизводительную и безотказную работу. Поддержка 16 Гб памяти LPDDR5x и SSD-накопитель объемом 1024 Гб гарантируют впечатляющую скорость работы и вместительное пространство для хранения данных и приложений. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.1, что обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы, что делает его отличным спутником для деловых поездок и путешествий. На ноутбуке нет предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и установки той ОС, которая максимально подходит для их задач. Подсветка клавиатуры и интегрированный сканер отпечатка пальца улучшают удобство использования в любых условиях освещения и обеспечивают дополнительную безопасность данных. Этот ноутбук Huawei сочетает в себе стильный дизайн, мощные технические характеристики и передовые технологии, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)