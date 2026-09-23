Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)
**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающее качество изображения и плавность игрового процесса. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Комфортная работа и игры:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться чётким и ярким изображением. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволят вам без проблем работать в режиме многозадачности. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) обеспечит длительное время работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)