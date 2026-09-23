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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)

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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 7
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 8
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 9
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 10
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 11
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 12
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 13
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733985
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
AMD Radeon 890M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
78 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.26

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)

Легкий и стильный ноутбук Asus идеально подходит для работы и развлечений. Вес всего 1,5 кг делает его удобным для переноски, а диагональ экрана 16 дюймов обеспечивает приятное впечатление от просмотра. Высокое разрешение 2880x1800 пикселей и OLED-матрица предоставляют насыщенные цвета и четкие изображения, что делает его отличным выбором для творчества и потокового видео. Ноутбук оснащен мощным процессором AMD серии Ryzen AI 9 с частотой 2 ГГц, обеспечивая плавную работу и высокую производительность. Оперативная память типа LPDDR5x гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. С SSD объемом 1024 Гб у вас достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Операционная система Windows 11 Home предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс для удобства использования. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение движения. Элегантный белый цвет корпуса добавляет изысканности в дизайн ноутбука Asus, делая его не только высокопроизводительным устройством, но и стильной частью вашего образа. Этот ноутбук станет надежным партнером в работе и развлечениях, сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
AMD Radeon 890M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
78 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и стильный ноутбук Asus идеально подходит для работы и развлечений. Вес всего 1,5 кг делает его удобным для переноски, а диагональ экрана 16 дюймов обеспечивает приятное впечатление от просмотра. Высокое разрешение 2880x1800 пикселей и OLED-матрица предоставляют насыщенные цвета и четкие изображения, что делает его отличным выбором для творчества и потокового видео. Ноутбук оснащен мощным процессором AMD серии Ryzen AI 9 с частотой 2 ГГц, обеспечивая плавную работу и высокую производительность. Оперативная память типа LPDDR5x гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. С SSD объемом 1024 Гб у вас достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Операционная система Windows 11 Home предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс для удобства использования. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение движения. Элегантный белый цвет корпуса добавляет изысканности в дизайн ноутбука Asus, делая его не только высокопроизводительным устройством, но и стильной частью вашего образа. Этот ноутбук станет надежным партнером в работе и развлечениях, сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн.
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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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