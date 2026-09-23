Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)
Легкий и стильный ноутбук Asus идеально подходит для работы и развлечений. Вес всего 1,5 кг делает его удобным для переноски, а диагональ экрана 16 дюймов обеспечивает приятное впечатление от просмотра. Высокое разрешение 2880x1800 пикселей и OLED-матрица предоставляют насыщенные цвета и четкие изображения, что делает его отличным выбором для творчества и потокового видео. Ноутбук оснащен мощным процессором AMD серии Ryzen AI 9 с частотой 2 ГГц, обеспечивая плавную работу и высокую производительность. Оперативная память типа LPDDR5x гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. С SSD объемом 1024 Гб у вас достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Операционная система Windows 11 Home предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс для удобства использования. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение движения. Элегантный белый цвет корпуса добавляет изысканности в дизайн ноутбука Asus, делая его не только высокопроизводительным устройством, но и стильной частью вашего образа. Этот ноутбук станет надежным партнером в работе и развлечениях, сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg (90NB13M2-M00CJ0)