Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)
Игровому устройству нужна соответствующая графическая подсистема, поэтому в конфигурацию TUF Gaming A18 может входить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, которая отлично подходит для запуска современных видеоигр благодаря высокой производительности и передовым технологиям (ИИ?масштабирование DLSS 4 с генерацией кадров Multi Frame Generation, трассировка лучей) Популярные игры, стриминг, профессиональные приложения – благодаря восьмиядерному процессору AMD Ryzen 7 260, способному выполнять 16 вычислительных потоков одновременно, данный ноутбук отлично подходит для самого широкого круга задач. Цифровой ассистент Copilot в Windows 11 поможет вам своими точными ответами на любые ваши вопросы. Как и все ноутбуки серии TUF Gaming, модель A18 отличается безупречной надежностью и стабильностью работы. Она прошла строгие тесты качества, в том числе по американскому военно-промышленному стандарту MIL?STD?810H. Такое устройство без труда выдержит все тяготы не слишком бережного повседневного обращения.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)