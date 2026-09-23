Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 10
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 11
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 12
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 13
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 14
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 15
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 16
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 14
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 15
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 16
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733983
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)

Asus представляет ваш идеальный выбор для профессиональных задач и развлечений — ноутбук с выдающимися характеристиками, воплощающий в себе мощь и инновации. Его вес составляет 2,6 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими богатыми функциональными возможностями. Этот ноутбук оснащен большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц. Благодаря матрице IPS, вы будете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкими углами обзора, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Внутренняя конфигурация этого устройства также внушает доверие: под корпусом из прочного серого пластика скрывается процессор от AMD, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. 8 Гб видеопамяти на дискретной видеокарте позволят вам без труда справляться с требовательными графическими приложениями и играми. Оперативная память типа DDR5 дополнительно усиливает производительность устройства, а вместительный 512 Гб SSD гарантирует быстрое время загрузки системы и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, что предоставляет максимальную гибкость в выборе пользовательского ПО. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, добавляя устройство к категории премиум. Для подключения периферийных устройств предусмотрены различные порты, включая один USB 2.0 и два USB Type-C, что обеспечивает широкий выбор возможностей для передачи данных и подключения дополнительных устройств. Этот ноутбук Asus — идеальная комбинация стиля, мощности и многофункциональности, которая удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет ваш идеальный выбор для профессиональных задач и развлечений — ноутбук с выдающимися характеристиками, воплощающий в себе мощь и инновации. Его вес составляет 2,6 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими богатыми функциональными возможностями. Этот ноутбук оснащен большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц. Благодаря матрице IPS, вы будете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкими углами обзора, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Внутренняя конфигурация этого устройства также внушает доверие: под корпусом из прочного серого пластика скрывается процессор от AMD, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. 8 Гб видеопамяти на дискретной видеокарте позволят вам без труда справляться с требовательными графическими приложениями и играми. Оперативная память типа DDR5 дополнительно усиливает производительность устройства, а вместительный 512 Гб SSD гарантирует быстрое время загрузки системы и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, что предоставляет максимальную гибкость в выборе пользовательского ПО. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, добавляя устройство к категории премиум. Для подключения периферийных устройств предусмотрены различные порты, включая один USB 2.0 и два USB Type-C, что обеспечивает широкий выбор возможностей для передачи данных и подключения дополнительных устройств. Этот ноутбук Asus — идеальная комбинация стиля, мощности и многофункциональности, которая удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...