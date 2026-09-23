Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)
Asus представляет ваш идеальный выбор для профессиональных задач и развлечений — ноутбук с выдающимися характеристиками, воплощающий в себе мощь и инновации. Его вес составляет 2,6 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими богатыми функциональными возможностями. Этот ноутбук оснащен большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц. Благодаря матрице IPS, вы будете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкими углами обзора, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Внутренняя конфигурация этого устройства также внушает доверие: под корпусом из прочного серого пластика скрывается процессор от AMD, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. 8 Гб видеопамяти на дискретной видеокарте позволят вам без труда справляться с требовательными графическими приложениями и играми. Оперативная память типа DDR5 дополнительно усиливает производительность устройства, а вместительный 512 Гб SSD гарантирует быстрое время загрузки системы и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, что предоставляет максимальную гибкость в выборе пользовательского ПО. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, добавляя устройство к категории премиум. Для подключения периферийных устройств предусмотрены различные порты, включая один USB 2.0 и два USB Type-C, что обеспечивает широкий выбор возможностей для передачи данных и подключения дополнительных устройств. Этот ноутбук Asus — идеальная комбинация стиля, мощности и многофункциональности, которая удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 111 770 руб.27943 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 790 руб.28198 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 112 800 руб.28200 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 113 110 руб.28278 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 113 980 руб.28495 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 114 690 руб.28673 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8030 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NN1-M001M0)