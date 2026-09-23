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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 10
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 11
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 12
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 13
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733982
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)

Ноутбук Asus — это мощное и надежное устройство, созданное для пользователей, которым важны производительность и высокое качество изображения. С 18-дюймовым экраном и матрицей IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями, что особенно удобно для работы с графикой, игр или просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без размытия. Это устройство отличается высокой производительностью благодаря процессору с частотой 3,8 ГГц и использованию оперативной памяти DDR5, что позволяет справляться с ресурсоемкими задачами без задержек. Объем SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших данных и быстрого их доступа. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, важную для современных игр и профессиональных приложений. Этот ноутбук не только производителен, но и удобен в использовании: он оснащен подсветкой клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях плохого освещения. Синий цвет корпуса в сочетании с минималистичным дизайном придает устройству стильный и современный вид. Несмотря на впечатляющие характеристики и 18-дюймовый экран, ноутбук остается достаточно портативным с весом в 2,6 кг, что позволяет брать его с собой в дорогу. Из разъемов для подключения аксессуаров и устройств имеется один порт USB 2.0. Asus из Китая, будучи признанным брендом в области технологий, предлагает надежное и функциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и надежное устройство, созданное для пользователей, которым важны производительность и высокое качество изображения. С 18-дюймовым экраном и матрицей IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями, что особенно удобно для работы с графикой, игр или просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без размытия. Это устройство отличается высокой производительностью благодаря процессору с частотой 3,8 ГГц и использованию оперативной памяти DDR5, что позволяет справляться с ресурсоемкими задачами без задержек. Объем SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших данных и быстрого их доступа. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, важную для современных игр и профессиональных приложений. Этот ноутбук не только производителен, но и удобен в использовании: он оснащен подсветкой клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях плохого освещения. Синий цвет корпуса в сочетании с минималистичным дизайном придает устройству стильный и современный вид. Несмотря на впечатляющие характеристики и 18-дюймовый экран, ноутбук остается достаточно портативным с весом в 2,6 кг, что позволяет брать его с собой в дорогу. Из разъемов для подключения аксессуаров и устройств имеется один порт USB 2.0. Asus из Китая, будучи признанным брендом в области технологий, предлагает надежное и функциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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