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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086)

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Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 1
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 2
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 3
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 4
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 5
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 6
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 7
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 8
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 9
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 10
Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 1
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 2
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 3
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 4
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 5
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 6
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 7
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 8
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 9
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 10
  • Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733978
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.31

Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086)

Ноутбук MSI — это мощное и стильное устройство, созданное для максимальной производительности и комфорта. Он оснащен современными технологиями, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Сердцем ноутбука является высокопроизводительный процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий мгновенную реакцию на любые задачи, от работы с ресурсоемкими приложениями до многозадачности. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти, этот ноутбук гарантирует плавную работу без задержек. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 пикселей предоставляет яркое и четкое изображение, позволяя наслаждаться богатой детализацией и точностью цветопередачи. Это делает ноутбук идеальным выбором для дизайнеров, разработчиков и креативных профессионалов. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, что позволяет комфортно работать с графикой высокой четкости и играть в современные игры на высоких настройках. Устройство оборудовано быстрым и надежным SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему не только стильный и современный внешний вид, но и надежность и долговечность. Вес в 2,1 кг делает его достаточно портативным, чтобы брать с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.4 для быстрого подключения беспроводных устройств, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в условиях низкой освещенности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Все эти характеристики делают ноутбук MSI идеальным решением для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и современным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это мощное и стильное устройство, созданное для максимальной производительности и комфорта. Он оснащен современными технологиями, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Сердцем ноутбука является высокопроизводительный процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий мгновенную реакцию на любые задачи, от работы с ресурсоемкими приложениями до многозадачности. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти, этот ноутбук гарантирует плавную работу без задержек. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 пикселей предоставляет яркое и четкое изображение, позволяя наслаждаться богатой детализацией и точностью цветопередачи. Это делает ноутбук идеальным выбором для дизайнеров, разработчиков и креативных профессионалов. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, что позволяет комфортно работать с графикой высокой четкости и играть в современные игры на высоких настройках. Устройство оборудовано быстрым и надежным SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему не только стильный и современный внешний вид, но и надежность и долговечность. Вес в 2,1 кг делает его достаточно портативным, чтобы брать с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.4 для быстрого подключения беспроводных устройств, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в условиях низкой освещенности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Все эти характеристики делают ноутбук MSI идеальным решением для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и современным дизайном.
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Отзывы


Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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