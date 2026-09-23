Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU Intel Core Ultra 7 255H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg (9S7-15F535-086)

Ноутбук MSI — это мощное и стильное устройство, созданное для максимальной производительности и комфорта. Он оснащен современными технологиями, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Сердцем ноутбука является высокопроизводительный процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий мгновенную реакцию на любые задачи, от работы с ресурсоемкими приложениями до многозадачности. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти, этот ноутбук гарантирует плавную работу без задержек. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 пикселей предоставляет яркое и четкое изображение, позволяя наслаждаться богатой детализацией и точностью цветопередачи. Это делает ноутбук идеальным выбором для дизайнеров, разработчиков и креативных профессионалов. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, что позволяет комфортно работать с графикой высокой четкости и играть в современные игры на высоких настройках. Устройство оборудовано быстрым и надежным SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему не только стильный и современный внешний вид, но и надежность и долговечность. Вес в 2,1 кг делает его достаточно портативным, чтобы брать с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.4 для быстрого подключения беспроводных устройств, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в условиях низкой освещенности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Все эти характеристики делают ноутбук MSI идеальным решением для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и современным дизайном.