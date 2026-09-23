Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083)

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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
381 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733977
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MSI представляет ноутбук для амбициозных задач и современных развлечений. Большой 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит яркие детали и широкий обзор — приятно смотреть фильмы, работать с графикой и играть. Мощный 24-ядерный процессор Intel, внушительные 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 16 Гб позволяют запускать самые требовательные приложения и многозадачность без задержек. SSD на 2048 Гб — место хватит и для работы, и для всей личной коллекции файлов.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а встроенный кард-ридер помогает легко переносить медиа. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук весит 2,89 кг — это ощутимый, но оправданный вес для такой мощности и диагонали. Работает под управлением Windows 11 Home, сразу готов к задачам и развлечениям. Bluetooth версии v5.4 — для быстрой связи с аксессуарами без проводов.
MSI представляет ноутбук для амбициозных задач и современных развлечений. Большой 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит яркие детали и широкий обзор — приятно смотреть фильмы, работать с графикой и играть. Мощный 24-ядерный процессор Intel, внушительные 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 16 Гб позволяют запускать самые требовательные приложения и многозадачность без задержек. SSD на 2048 Гб — место хватит и для работы, и для всей личной коллекции файлов.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а встроенный кард-ридер помогает легко переносить медиа. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук весит 2,89 кг — это ощутимый, но оправданный вес для такой мощности и диагонали. Работает под управлением Windows 11 Home, сразу готов к задачам и развлечениям. Bluetooth версии v5.4 — для быстрой связи с аксессуарами без проводов.
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083)