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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 13
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 14
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 15
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 16
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 17
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 18
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 19
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 20
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 21
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 22
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 23
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 24
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 25
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 26
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 3
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  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 10
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  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 26
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733976
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х1
Вес, кг.
3.49

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)

Ноутбук MSI – это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и геймеров. С весом всего 1,95 кг, он легко переносим, что делает его отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни. С экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что крайне важно для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel с восемью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Поддержка оперативной памяти типа DDR5 объемом 16 Гб позволяет ноутбуку справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти дает возможность насладиться современными игровыми проектами и работать с графикой на профессиональном уровне. Дискретная видеокарта позволяет более эффективно обрабатывать графические задачи, что делает устройство универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов и данных. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает надежность конструкции при сохранении легкости устройства. Элегантный серый цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный и современный вид. Этот ноутбук MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
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Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI – это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и геймеров. С весом всего 1,95 кг, он легко переносим, что делает его отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни. С экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что крайне важно для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel с восемью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Поддержка оперативной памяти типа DDR5 объемом 16 Гб позволяет ноутбуку справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти дает возможность насладиться современными игровыми проектами и работать с графикой на профессиональном уровне. Дискретная видеокарта позволяет более эффективно обрабатывать графические задачи, что делает устройство универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов и данных. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает надежность конструкции при сохранении легкости устройства. Элегантный серый цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный и современный вид. Этот ноутбук MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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