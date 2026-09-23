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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 13
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 14
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 15
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 16
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 17
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 18
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 12
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 13
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 14
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 15
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 16
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 17
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 18
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733975
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)

Ноутбук MSI представляет собой производительное устройство, которое идеально подходит для широкого спектра задач — от работы до развлечений. Он оборудован экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и чёткое изображение благодаря IPS-матрице. Это позволяет наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает его отличным выбором для мультимедийных задач и работы с графикой. В основе ноутбука лежит мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу даже под нагрузкой. Устройство оснащено дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти, что позволяет уверенно справляться с графически насыщенными приложениями и играми. Ноутбук имеет элегантный серый корпус из пластика, который придаёт устройству современный и стильный вид. Весит ноутбук всего 1,95 кг, что делает его удобным для мобильного использования и переноски. Внутри ноутбук использует оперативную память DDR5, что гарантирует быструю и эффективную обработку данных. Отсутствие предварительно установленной операционной системы предоставляет пользователю возможность выбора ОС по собственному предпочтению. Этот универсальный ноутбук от бренда MSI без оптического привода сосредоточен на обеспечении максимальной мобильности и производительности, что делает его отличным выбором для современных пользователей, которым важна как мощность, так и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой производительное устройство, которое идеально подходит для широкого спектра задач — от работы до развлечений. Он оборудован экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и чёткое изображение благодаря IPS-матрице. Это позволяет наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает его отличным выбором для мультимедийных задач и работы с графикой. В основе ноутбука лежит мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу даже под нагрузкой. Устройство оснащено дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти, что позволяет уверенно справляться с графически насыщенными приложениями и играми. Ноутбук имеет элегантный серый корпус из пластика, который придаёт устройству современный и стильный вид. Весит ноутбук всего 1,95 кг, что делает его удобным для мобильного использования и переноски. Внутри ноутбук использует оперативную память DDR5, что гарантирует быструю и эффективную обработку данных. Отсутствие предварительно установленной операционной системы предоставляет пользователю возможность выбора ОС по собственному предпочтению. Этот универсальный ноутбук от бренда MSI без оптического привода сосредоточен на обеспечении максимальной мобильности и производительности, что делает его отличным выбором для современных пользователей, которым важна как мощность, так и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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