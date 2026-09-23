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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014)

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Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 1
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 2
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 3
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 4
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 5
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 6
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 7
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 8
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 9
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 10
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 11
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 12
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 13
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 14
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 15
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Venture 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 13
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 14
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 15
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733974
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х9
Вес, кг.
4.09

Описание товара Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014)

Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Venture 17 AI A2HMG-014XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.4kg (9S7-17U211-014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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