Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)
**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS с базовой частотой 3,2 ГГц и максимальной частотой 4,75 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также быструю загрузку файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Расширенные возможности подключения:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 и кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) расширяет возможности подключения периферийных устройств и работы с данными. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминия и пластика; * серый цвет (Arctic Grey) — универсальное решение для любого стиля; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M; * энергоёмкий аккумулятор (45 Вт·ч). Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)