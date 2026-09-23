Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)
**Ноутбук MSI Raider 16 HX AI — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider 16 HX AI! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями и обеспечит вам непревзойдённую производительность и потрясающее качество изображения. **Почему стоит выбрать MSI Raider 16 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и частотой до 5,2 ГГц гарантирует быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими программами. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит вам наслаждаться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит вам яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит быстро переносить данные с внешних устройств. * **Множество возможностей для подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 обеспечат широкие возможности для подключения периферийных устройств и сетевого оборудования. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет, который подчеркнёт ваш стиль; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Raider 16 HX AI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 205 450 руб.51363 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 221 260 руб.55315 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 386 050 руб.96513 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)