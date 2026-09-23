Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика придаст вашему рабочему месту современный вид. * **Компактность и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести качественный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)