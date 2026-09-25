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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)

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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 7
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 8
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 9
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 430 руб. 
Начислим 2951 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733961
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)
184 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х2
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)

**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) делают работу с устройством ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 880M; * операционная система Windows 11 Home; * прочный корпус из алюминия; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
HX 465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) делают работу с устройством ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 880M; * операционная система Windows 11 Home; * прочный корпус из алюминия; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 184430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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