Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
246 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733960
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х10х2
Вес, кг.
2.65
Описание товара Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620)
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.5kg (90NR0NJ7-M00620)