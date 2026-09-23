Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)
**Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook S16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечат комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Компактность и стиль:** вес ноутбука всего 1,7 кг, а корпус из алюминия и пластика выглядит стильно и современно. Серый цвет корпуса подойдёт для любого образа. **Дополнительные преимущества:** * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M, которая выделит необходимую видеопамять из оперативной; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook S16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)