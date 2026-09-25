Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 10
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 11
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733958
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х12
Вес, кг.
4.96

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью позволит насладиться красочной картинкой без бликов. * **Комфортная работа с текстом и цифрами:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете; * поддержка сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * оперативная память DDR5 с частотой 4800 МГц и объёмом 16 ГБ для быстрой обработки данных; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью позволит насладиться красочной картинкой без бликов. * **Комфортная работа с текстом и цифрами:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете; * поддержка сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * оперативная память DDR5 с частотой 4800 МГц и объёмом 16 ГБ для быстрой обработки данных; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...