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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)

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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 10
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 11
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 12
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 13
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 14
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 10
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 11
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 12
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 13
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 14
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 570 руб. 
Начислим 1626 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733953
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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)
101 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.78

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)

MSI Katana 17 B2RVEK 9S7-17L591-1618 — игровой ноутбук MSI с большим 17.3-дюймовым экраном для учебы, офиса, дома и современных игр. Это игровой ноутбук Katana 17 и ноутбук игровой MSI из категории игровые ноутбуки RTX: модель подойдет студентам, школьникам, фрилансерам и тем, кто хочет один универсальный ноутбук для документов, 1С, интернета, фильмов и вечернего гейминга. Производительность обеспечивает Intel Core 5 210H в связке с 16 ГБ оперативной памяти и SSD 1 ТБ, поэтому система быстро загружается, а работать с браузером, таблицами, офисными программами и несколькими задачами одновременно комфортно. Такой игровой ноутбук 16 ГБ и ноутбук игровой 1ТБ удобен для хранения учебных файлов, проектов, фильмов и библиотеки игр. Дискретная NVIDIA GeForce RTX 4050 относит модель к сегменту игровых ноутбуков GeForce RTX и подходит для игр, графики и монтажа видео. Экран 17.3" IPS Full HD 1920x1080 с частотой 144 Гц дает четкую картинку и плавное изображение в динамичных сценах. Такой игровой ноутбук 144 Гц и игровой ноутбук 17 дюймов удобен не только для игр, но и для фильмов, онлайн-уроков и работы из дома. Большая диагональ помогает комфортнее работать с документами и несколькими окнами, а формат без ОС позволяет установить привычную систему под свои задачи. MSI Katana 17 B2RVEK подойдет тем, кто хочет купить игровой ноутбук MSI Katana 17 с RTX 4050, 16 ГБ памяти и SSD 1 ТБ без переплаты за лишнее. Это надежный вариант для повседневной работы, учебы, общения, мультимедиа и игр, когда нужен игровой ноутбук MSI 17.3 с понятной конфигурацией и хорошим запасом производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
MSI Katana 17 B2RVEK 9S7-17L591-1618 — игровой ноутбук MSI с большим 17.3-дюймовым экраном для учебы, офиса, дома и современных игр. Это игровой ноутбук Katana 17 и ноутбук игровой MSI из категории игровые ноутбуки RTX: модель подойдет студентам, школьникам, фрилансерам и тем, кто хочет один универсальный ноутбук для документов, 1С, интернета, фильмов и вечернего гейминга. Производительность обеспечивает Intel Core 5 210H в связке с 16 ГБ оперативной памяти и SSD 1 ТБ, поэтому система быстро загружается, а работать с браузером, таблицами, офисными программами и несколькими задачами одновременно комфортно. Такой игровой ноутбук 16 ГБ и ноутбук игровой 1ТБ удобен для хранения учебных файлов, проектов, фильмов и библиотеки игр. Дискретная NVIDIA GeForce RTX 4050 относит модель к сегменту игровых ноутбуков GeForce RTX и подходит для игр, графики и монтажа видео. Экран 17.3" IPS Full HD 1920x1080 с частотой 144 Гц дает четкую картинку и плавное изображение в динамичных сценах. Такой игровой ноутбук 144 Гц и игровой ноутбук 17 дюймов удобен не только для игр, но и для фильмов, онлайн-уроков и работы из дома. Большая диагональ помогает комфортнее работать с документами и несколькими окнами, а формат без ОС позволяет установить привычную систему под свои задачи. MSI Katana 17 B2RVEK подойдет тем, кто хочет купить игровой ноутбук MSI Katana 17 с RTX 4050, 16 ГБ памяти и SSD 1 ТБ без переплаты за лишнее. Это надежный вариант для повседневной работы, учебы, общения, мультимедиа и игр, когда нужен игровой ноутбук MSI 17.3 с понятной конфигурацией и хорошим запасом производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 101570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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