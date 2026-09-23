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Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U)

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Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733952
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.64

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U)

Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/NoOS/Silver/1.78kg (ZN.N01SI.03U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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