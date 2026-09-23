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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733951
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.02

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)

**Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 7 2-in-1: стиль и высокая производительность** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком-трансформером Lenovo Yoga 7! Устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. **Почему стоит выбрать Lenovo Yoga 7?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V с 8 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. Глянцевая поверхность экрана добавляет эстетическую привлекательность. * **Универсальность использования:** благодаря возможности трансформации устройство может служить как традиционным ноутбуком, так и планшетом — это удобно для презентаций, просмотра мультимедиа и работы в разных условиях. * **Удобство работы:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а сенсорный экран расширит возможности взаимодействия с устройством. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия не только выглядит элегантно, но и обеспечивает долговечность. Вес ноутбука всего 1,92 кг — его удобно брать с собой в поездки и на работу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc 130V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Lenovo Yoga 7 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком-трансформером вы сможете эффективно решать рабочие задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 7 2-in-1: стиль и высокая производительность** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком-трансформером Lenovo Yoga 7! Устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. **Почему стоит выбрать Lenovo Yoga 7?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V с 8 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. Глянцевая поверхность экрана добавляет эстетическую привлекательность. * **Универсальность использования:** благодаря возможности трансформации устройство может служить как традиционным ноутбуком, так и планшетом — это удобно для презентаций, просмотра мультимедиа и работы в разных условиях. * **Удобство работы:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а сенсорный экран расширит возможности взаимодействия с устройством. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия не только выглядит элегантно, но и обеспечивает долговечность. Вес ноутбука всего 1,92 кг — его удобно брать с собой в поездки и на работу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc 130V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Lenovo Yoga 7 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком-трансформером вы сможете эффективно решать рабочие задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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