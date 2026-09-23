Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733950
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)

Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo — мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, обеспечивая невероятно плавное и четкое изображение. С корпусом, выполненным из качественного пластика, устройство имеет вес всего 2,4 кг, что делает его удобным для переноски. Внутри расположен энергоэффективный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб видеопамяти и дискретной видеокартой, обеспечивает высокую производительность даже в ресурсоемких задачах. Ноутбук поставляется с оперативной памятью типа DDR5, что гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений. Устройство оснащено SSD на 512 Гб, предлагающим достаточно места для всех ваших файлов и быстрый доступ к данным. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к множеству приложений. Приятным дополнением является подсветка клавиатуры, позволяющая работать в любое время суток. Для удобства подключения внешних устройств, ноутбук имеет один порт USB Type-C, что открывает широкий спектр возможностей для взаимодействия с другими устройствами. Выполненный в стильном сером цвете, этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, делая его идеальным выбором для любого пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo — мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, обеспечивая невероятно плавное и четкое изображение. С корпусом, выполненным из качественного пластика, устройство имеет вес всего 2,4 кг, что делает его удобным для переноски. Внутри расположен энергоэффективный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб видеопамяти и дискретной видеокартой, обеспечивает высокую производительность даже в ресурсоемких задачах. Ноутбук поставляется с оперативной памятью типа DDR5, что гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений. Устройство оснащено SSD на 512 Гб, предлагающим достаточно места для всех ваших файлов и быстрый доступ к данным. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к множеству приложений. Приятным дополнением является подсветка клавиатуры, позволяющая работать в любое время суток. Для удобства подключения внешних устройств, ноутбук имеет один порт USB Type-C, что открывает широкий спектр возможностей для взаимодействия с другими устройствами. Выполненный в стильном сером цвете, этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, делая его идеальным выбором для любого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...