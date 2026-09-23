Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)
Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo — мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, обеспечивая невероятно плавное и четкое изображение. С корпусом, выполненным из качественного пластика, устройство имеет вес всего 2,4 кг, что делает его удобным для переноски. Внутри расположен энергоэффективный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб видеопамяти и дискретной видеокартой, обеспечивает высокую производительность даже в ресурсоемких задачах. Ноутбук поставляется с оперативной памятью типа DDR5, что гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений. Устройство оснащено SSD на 512 Гб, предлагающим достаточно места для всех ваших файлов и быстрый доступ к данным. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к множеству приложений. Приятным дополнением является подсветка клавиатуры, позволяющая работать в любое время суток. Для удобства подключения внешних устройств, ноутбук имеет один порт USB Type-C, что открывает широкий спектр возможностей для взаимодействия с другими устройствами. Выполненный в стильном сером цвете, этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, делая его идеальным выбором для любого пользователя.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)