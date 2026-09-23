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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 12
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 12
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733949
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ча
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.34

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003)

Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ча
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-7771 Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/15.6"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Black/2.1kg (NH.U24AA.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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