Описание товара Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK)

**Ноутбук Huawei MateBook X Pro — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook X Pro — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook X Pro?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Удобство использования:** сенсорный экран позволяет управлять ноутбуком интуитивно и легко. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1 кг — возьмите ноутбук с собой куда угодно! * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и элегантный синий цвет (Morandi Blue) сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * русская раскладка клавиатуры. С ноутбуком Huawei MateBook X Pro вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести устройство, которое сочетает в себе стиль, производительность и удобство!