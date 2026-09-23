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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733947
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.55

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)

Ноутбук Gigabyte — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и геймеров. Этот ноутбук отличается легким весом в 2,2 кг, что делает его портативным и удобным для использования в дороге или на работе. Благодаря диагонали экрана 16 дюймов и разрешению 1920x1200, устройство обеспечивает четкое и качественное изображение, что особенно оценят любители фильмов и игр. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в стильном черном цвете, делая его современным и элегантным. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях слабого освещения. Модель оснащена передовыми техническими характеристиками: мощный процессор серии AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность, а 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 позволяют легко справляться даже с самыми ресурсоемкими задачами. Графический процессор с объемом видеопамяти 8 Гб гарантирует плавный и качественный игровой процесс. Для быстрого доступа к данным используется SSD накопитель, который значительно ускоряет загрузку приложений и системы. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что предоставляет свободу выбора и настройки в соответствии с личными предпочтениями. Частота обновления экрана 165 Гц обеспечивает гладкость и четкость изображения, создавая невероятно захватывающий опыт во время игр и просмотра видео. Дополнительные удобства обеспечивают различные порты подключения, включая один USB 2.0, обеспечивая совместимость с различными устройствами. Литий-полимерная батарея гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни. Этот ноутбук Gigabyte — это образец современных технологий, представленный в привлекательной и функциональной форме, который станет надежным помощником во всех ваших начинаниях.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gigabyte — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и геймеров. Этот ноутбук отличается легким весом в 2,2 кг, что делает его портативным и удобным для использования в дороге или на работе. Благодаря диагонали экрана 16 дюймов и разрешению 1920x1200, устройство обеспечивает четкое и качественное изображение, что особенно оценят любители фильмов и игр. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в стильном черном цвете, делая его современным и элегантным. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях слабого освещения. Модель оснащена передовыми техническими характеристиками: мощный процессор серии AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность, а 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 позволяют легко справляться даже с самыми ресурсоемкими задачами. Графический процессор с объемом видеопамяти 8 Гб гарантирует плавный и качественный игровой процесс. Для быстрого доступа к данным используется SSD накопитель, который значительно ускоряет загрузку приложений и системы. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что предоставляет свободу выбора и настройки в соответствии с личными предпочтениями. Частота обновления экрана 165 Гц обеспечивает гладкость и четкость изображения, создавая невероятно захватывающий опыт во время игр и просмотра видео. Дополнительные удобства обеспечивают различные порты подключения, включая один USB 2.0, обеспечивая совместимость с различными устройствами. Литий-полимерная батарея гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни. Этот ноутбук Gigabyte — это образец современных технологий, представленный в привлекательной и функциональной форме, который станет надежным помощником во всех ваших начинаниях.
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Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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