Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)
Ноутбук Gigabyte — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и геймеров. Этот ноутбук отличается легким весом в 2,2 кг, что делает его портативным и удобным для использования в дороге или на работе. Благодаря диагонали экрана 16 дюймов и разрешению 1920x1200, устройство обеспечивает четкое и качественное изображение, что особенно оценят любители фильмов и игр. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в стильном черном цвете, делая его современным и элегантным. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях слабого освещения. Модель оснащена передовыми техническими характеристиками: мощный процессор серии AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность, а 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 позволяют легко справляться даже с самыми ресурсоемкими задачами. Графический процессор с объемом видеопамяти 8 Гб гарантирует плавный и качественный игровой процесс. Для быстрого доступа к данным используется SSD накопитель, который значительно ускоряет загрузку приложений и системы. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что предоставляет свободу выбора и настройки в соответствии с личными предпочтениями. Частота обновления экрана 165 Гц обеспечивает гладкость и четкость изображения, создавая невероятно захватывающий опыт во время игр и просмотра видео. Дополнительные удобства обеспечивают различные порты подключения, включая один USB 2.0, обеспечивая совместимость с различными устройствами. Литий-полимерная батарея гарантирует длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни. Этот ноутбук Gigabyte — это образец современных технологий, представленный в привлекательной и функциональной форме, который станет надежным помощником во всех ваших начинаниях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ894SD)