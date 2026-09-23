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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733946
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.54

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Gigabyte Gaming A16 GA65H — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый запуск и работа:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана:** избавит от бликов и отражений, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц для быстрой работы с несколькими приложениями одновременно. * Сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. * Лёгкий и стильный корпус чёрного цвета, вес — всего 2,2 кг. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A16 GA65H вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Gigabyte Gaming A16 GA65H — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый запуск и работа:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана:** избавит от бликов и отражений, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц для быстрой работы с несколькими приложениями одновременно. * Сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. * Лёгкий и стильный корпус чёрного цвета, вес — всего 2,2 кг. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A16 GA65H вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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