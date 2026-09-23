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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733945
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.52

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)

Ноутбук Gigabyte представляет собой сбалансированное устройство, объединяющее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С весом всего 2,2 кг и 16-дюймовым экраном, он идеально подойдет для пользователей, нуждающихся в портативности без компромисса с функциональностью. Корпус из пластика в стильном черном цвете придает ноутбуку современный вид и делает его легким в переноске. Высокая производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором AMD Ryzen 7, который справится с любыми задачами, от работы в офисных приложениях до игр и редактирования графики. Объем видеопамяти в 8 Гб гарантирует качественную графику и плавную обработку визуальных эффектов. Экран с разрешением 1920x1200 и типом матрицы IPS обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления экрана 165 Гц делает изображение более плавным и комфортным для глаз, что особенно важно для геймеров и любителей динамичных видео. Ноутбук оснащен современной оперативной памятью DDR5, что способствует высокоскоростной обработке данных и многозадачности. Наличие подсветки клавиатуры позволит комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Gigabyte предлагает этот ноутбук без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора пользователям установить наиболее подходящую для их нужд ОС. На борту имеется один порт USB 2.0, обеспечивающий совместимость с разнообразными периферийными устройствами. В целом, ноутбук Gigabyte — это отличное решение для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gigabyte представляет собой сбалансированное устройство, объединяющее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С весом всего 2,2 кг и 16-дюймовым экраном, он идеально подойдет для пользователей, нуждающихся в портативности без компромисса с функциональностью. Корпус из пластика в стильном черном цвете придает ноутбуку современный вид и делает его легким в переноске. Высокая производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором AMD Ryzen 7, который справится с любыми задачами, от работы в офисных приложениях до игр и редактирования графики. Объем видеопамяти в 8 Гб гарантирует качественную графику и плавную обработку визуальных эффектов. Экран с разрешением 1920x1200 и типом матрицы IPS обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления экрана 165 Гц делает изображение более плавным и комфортным для глаз, что особенно важно для геймеров и любителей динамичных видео. Ноутбук оснащен современной оперативной памятью DDR5, что способствует высокоскоростной обработке данных и многозадачности. Наличие подсветки клавиатуры позволит комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Gigabyte предлагает этот ноутбук без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора пользователям установить наиболее подходящую для их нужд ОС. На борту имеется один порт USB 2.0, обеспечивающий совместимость с разнообразными периферийными устройствами. В целом, ноутбук Gigabyte — это отличное решение для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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