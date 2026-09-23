Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)
Ноутбук Gigabyte представляет собой сбалансированное устройство, объединяющее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С весом всего 2,2 кг и 16-дюймовым экраном, он идеально подойдет для пользователей, нуждающихся в портативности без компромисса с функциональностью. Корпус из пластика в стильном черном цвете придает ноутбуку современный вид и делает его легким в переноске. Высокая производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором AMD Ryzen 7, который справится с любыми задачами, от работы в офисных приложениях до игр и редактирования графики. Объем видеопамяти в 8 Гб гарантирует качественную графику и плавную обработку визуальных эффектов. Экран с разрешением 1920x1200 и типом матрицы IPS обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления экрана 165 Гц делает изображение более плавным и комфортным для глаз, что особенно важно для геймеров и любителей динамичных видео. Ноутбук оснащен современной оперативной памятью DDR5, что способствует высокоскоростной обработке данных и многозадачности. Наличие подсветки клавиатуры позволит комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Gigabyte предлагает этот ноутбук без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора пользователям установить наиболее подходящую для их нужд ОС. На борту имеется один порт USB 2.0, обеспечивающий совместимость с разнообразными периферийными устройствами. В целом, ноутбук Gigabyte — это отличное решение для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5THP3KZ893SD)