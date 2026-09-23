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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733944
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.86

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)

Lenovo предлагает мощный и стильный ноутбук, который станет надежным помощником в любых задачах. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использует IPS-матрицу, обеспечивающую яркие и четкие изображения. Вес устройства составляет 2,4 кг, что делает его достаточно портативным для активного образа жизни. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика в элегантном сером цвете, создавая стильный и современный облик. Внутри находится процессор серии Intel Core i5, который сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность. Для обеспечения быстрой работы и многозадачности ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти DDR5, а также дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти, что позволяет легко справляться с графическими задачами и играми. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, предоставляя достаточно места для хранения ваших данных и быстрый доступ к ним. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая современный пользовательский опыт. Подсветка клавиатуры присутствует, что делает его удобным для работы в условиях недостаточной освещенности. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Lenovo предлагает мощный и стильный ноутбук, который станет надежным помощником в любых задачах. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использует IPS-матрицу, обеспечивающую яркие и четкие изображения. Вес устройства составляет 2,4 кг, что делает его достаточно портативным для активного образа жизни. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика в элегантном сером цвете, создавая стильный и современный облик. Внутри находится процессор серии Intel Core i5, который сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность. Для обеспечения быстрой работы и многозадачности ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти DDR5, а также дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти, что позволяет легко справляться с графическими задачами и играми. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, предоставляя достаточно места для хранения ваших данных и быстрый доступ к ним. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая современный пользовательский опыт. Подсветка клавиатуры присутствует, что делает его удобным для работы в условиях недостаточной освещенности. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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