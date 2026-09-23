Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)
Lenovo предлагает мощный и стильный ноутбук, который станет надежным помощником в любых задачах. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использует IPS-матрицу, обеспечивающую яркие и четкие изображения. Вес устройства составляет 2,4 кг, что делает его достаточно портативным для активного образа жизни. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика в элегантном сером цвете, создавая стильный и современный облик. Внутри находится процессор серии Intel Core i5, который сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность. Для обеспечения быстрой работы и многозадачности ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти DDR5, а также дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти, что позволяет легко справляться с графическими задачами и играми. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, предоставляя достаточно места для хранения ваших данных и быстрый доступ к ним. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая современный пользовательский опыт. Подсветка клавиатуры присутствует, что делает его удобным для работы в условиях недостаточной освещенности. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i5-13450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JE002KUS)