Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)
Ноутбук от MSI — стильное и мощное решение для требовательных пользователей, ищущих баланс между портативностью и производительностью. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 2880x1800 пикселей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе устройства лежит процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет внушительные 32 Гб, что позволяет одновременно запускать множество приложений без потери производительности. Диск SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку и сохранение ваших данных. Устройство весит всего 1,59 кг, что делает его удобным компаньоном в поездках и повседневной жизни. Корпус изготовлен из надежного пластика, обеспечивая легкость и долговечность. Для повышения уровня безопасности пользовательских данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая все современные функции и удобства для эффективной работы. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Этот ноутбук является отличным выбором для профессионалов, студентов и всех, кто ценит производительность, стиль и удобство в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)