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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)

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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 5
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  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 9
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  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 11
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733943
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
388H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)

Ноутбук от MSI — стильное и мощное решение для требовательных пользователей, ищущих баланс между портативностью и производительностью. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 2880x1800 пикселей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе устройства лежит процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет внушительные 32 Гб, что позволяет одновременно запускать множество приложений без потери производительности. Диск SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку и сохранение ваших данных. Устройство весит всего 1,59 кг, что делает его удобным компаньоном в поездках и повседневной жизни. Корпус изготовлен из надежного пластика, обеспечивая легкость и долговечность. Для повышения уровня безопасности пользовательских данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая все современные функции и удобства для эффективной работы. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Этот ноутбук является отличным выбором для профессионалов, студентов и всех, кто ценит производительность, стиль и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
388H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук от MSI — стильное и мощное решение для требовательных пользователей, ищущих баланс между портативностью и производительностью. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 2880x1800 пикселей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе устройства лежит процессор Intel с 16 ядрами, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет внушительные 32 Гб, что позволяет одновременно запускать множество приложений без потери производительности. Диск SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку и сохранение ваших данных. Устройство весит всего 1,59 кг, что делает его удобным компаньоном в поездках и повседневной жизни. Корпус изготовлен из надежного пластика, обеспечивая легкость и долговечность. Для повышения уровня безопасности пользовательских данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая все современные функции и удобства для эффективной работы. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Этот ноутбук является отличным выбором для профессионалов, студентов и всех, кто ценит производительность, стиль и удобство в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-029RU Intel Core Ultra X9 388H/32Gb (soldered D5)/SSD2Tb/UMA/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Grey/1.59kg (9S7-262223-029) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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