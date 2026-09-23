Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
231 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733941
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Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD)
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения.
**Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?**
* **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже самых требовательных приложений и игр.
* **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с множеством приложений одновременно без потери производительности.
* **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов.
* **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию в играх.
* **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться яркими и чёткими изображениями.
* **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях.
С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство, а настоящего помощника в мире игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения.
**Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?**
* **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже самых требовательных приложений и игр.
* **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с множеством приложений одновременно без потери производительности.
* **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов.
* **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию в играх.
* **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться яркими и чёткими изображениями.
* **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях.
С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство, а настоящего помощника в мире игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD)