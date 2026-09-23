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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 190 руб. 
Начислим 3140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)
196 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.93

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)

**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит вам насладиться каждым кадром. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство для работы и развлечений, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит вам насладиться каждым кадром. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство для работы и развлечений, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD) - по цене 196190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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