Top.Mail.Ru
Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733938
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние , 733938

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 1
Уценка
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 2
Уценка
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 3
Уценка
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 4
Уценка
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Количество картриджей
1
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 1
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 2
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 3
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 4
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 340 руб.  13 350 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние
7 340 руб. -45%
13 350 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Подача бумаги, л
150
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Потребляемая мощность (при работе)
870
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
6.56

Описание товара Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, принтер, кабель Причина уценки: потертости на корпусе , после ремонта ( диагностика) Акт приложен , повреждена коробка.

Отзывы о товаре Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Подача бумаги, л
150
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Развернуть
Потребляемая мощность (при работе)
870
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, принтер, кабель Причина уценки: потертости на корпусе , после ремонта ( диагностика) Акт приложен , повреждена коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...