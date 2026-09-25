Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние , 733938
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%7 340 руб. 13 350 руб.
В наличии
Код товара: 733938
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Загружаем...
7 340 руб. -45%
13 350 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Подача бумаги, л
150
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Потребляемая мощность (при работе)
870
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
6.56
Описание товара Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, принтер, кабель Причина уценки: потертости на корпусе , после ремонта ( диагностика) Акт приложен , повреждена коробка.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Подача бумаги, л
150
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Развернуть
Потребляемая мощность (при работе)
870
Страна производитель
Вьетнам
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, принтер, кабель Причина уценки: потертости на корпусе , после ремонта ( диагностика) Акт приложен , повреждена коробка.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Уцененный товар Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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