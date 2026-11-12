Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 уцененный, 733917
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%950 руб. 2 100 руб.
В наличии
Код товара: 733917
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
950 руб. -55%
2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
SILVER
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
10х4х3
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 уцененный
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
SILVER
Страна производитель
Италия
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 уцененный - по цене 950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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