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Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733917
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние, 733917

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Уценка
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 160 руб.  2 103 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние
1 160 руб. -45%
2 103 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
SILVER
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
10х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
SILVER
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Унисекс CALANDO AK17163 C3 SILVER/GREYCDO-2000000021843 хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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