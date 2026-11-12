Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 уцененный, 733916
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 470 руб. 7 700 руб.
В наличии
Код товара: 733916
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Загружаем...
3 470 руб. -55%
7 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 уцененный
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 уцененный - по цене 3470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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