Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) уцененный, 733915
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%4 020 руб. 8 940 руб.
В наличии
Код товара: 733915
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Загружаем...
4 020 руб. -55%
8 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
BLUE
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) уцененный
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
BLUE
Страна производитель
Испания
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, салфетка для очков
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) уцененный - по цене 4020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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