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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733915
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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние, 733915

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Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 5
  • Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 920 руб.  8 940 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние
4 920 руб. -45%
8 940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
BLUE
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
BLUE
Страна производитель
Испания
Описание
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Gigibarcelona CARAVAGGIO Blue (00000006785-3) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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