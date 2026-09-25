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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733914
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние, 733914

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 340 руб.  13 350 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние
7 340 руб. -45%
13 350 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lacoste
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
712
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Lacoste
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
712
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
золото
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Lacoste L257S Light Gold (2L257S5618712) хорошее состояние - купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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