Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) уцененный, 733913
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 310 руб. 7 350 руб.
В наличии
Код товара: 733913
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Загружаем...
3 310 руб. -55%
7 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) уцененный
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) уцененный - по цене 3310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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