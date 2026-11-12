Top.Mail.Ru
Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный купить с доставкой в Москве, 733912
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный, 733912

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
5 940 руб.  13 190 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный
5 940 руб. -55%
13 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
6LB
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
6LB
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) уцененный - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...