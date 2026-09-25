Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние, 733912
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%7 250 руб. 13 190 руб.
В наличии
Код товара: 733912
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 250 руб. -45%
13 190 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
6LB
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 650 руб. 8 390 руб.1913 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские PLD 4129/S/X BLACK PLD-20533180751M9
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские CARRERA 316/S GREY CAR-206372KB752FQ
-
В наличииЦена 8 310 руб. 17 690 руб.2078 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские CV307S NORTH END SHINY R GOLD CNS-2C...
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские CARRERA 1059/S BLACKGREY CAR-2062970...
-
В наличииЦена 9 360 руб. 20 550 руб.2340 руб. в СплитСолнцезащитные очки CARRERA GRAND PRIX 2 BLACK (24026580764HA)
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
-
В наличииЦена 10 630 руб. 23 450 руб.2658 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские BOSS 1453/F/S MTT BLACK HUB-20549300...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Black (20597580752Q...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитСолнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1626/S Grey (206806KB75570...
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
6LB
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние - по цене 7250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Ruthenium (2057706LB50IR) хорошее состояние