Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние, 733911
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%4 760 руб. 8 650 руб.
В наличии
Код товара: 733911
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 760 руб. -45%
8 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Испания
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник, документация
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - купить по цене 4760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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