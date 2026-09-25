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Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733910
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние, 733910

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Уценка
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 310 руб.  6 020 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние
3 310 руб. -45%
6 020 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Испания
Описание
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA HAILEY BlackGGB-00000006707-1 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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