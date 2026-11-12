Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 уцененный, 733909
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 380 руб. 7 510 руб.
В наличии
Код товара: 733909
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Загружаем...
3 380 руб. -55%
7 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
400
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 уцененный
Причина уценки: витринный образец, потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
400
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Причина уценки: витринный образец, потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 уцененный - по цене 3380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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