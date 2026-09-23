Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL)
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Характеристики
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733904
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Характеристики
Бренд
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
22.5
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
68.9 х 108.8 х 20.25 мм
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
169
Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL)
Портативный аккумулятор Xiaomi Ultra-Thin Magnetic 5000 выполнен в ультратонком корпусе толщиной всего 6 мм из высокопрочного алюминиевого сплава. Устройство оснащено встроенной магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт, совместимой со стандартом Qi и технологией MagSafe.
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Теги товара: На 5000 mAh
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Бренд
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
22.5
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
68.9 х 108.8 х 20.25 мм
Портативный аккумулятор Xiaomi Ultra-Thin Magnetic 5000 выполнен в ультратонком корпусе толщиной всего 6 мм из высокопрочного алюминиевого сплава. Устройство оснащено встроенной магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт, совместимой со стандартом Qi и технологией MagSafe.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 5000 mAh
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Теги товара: На 5000 mAh
Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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