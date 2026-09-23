Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный
Пылесос влажной и сухой уборки, который идет еще дальше – ограниченная серия черного WD 4 S Go!Further из 35 % переработанного пластика с эксклюзивными аксессуарами обеспечивает лучшие результаты уборки и высокий уровень комфорта. WD 4 S Go!Further с насадкой для автомобиля и комплект насадок-щеток отличается высокой мощностью всасывания и экономия энергии (потребляемая мощность лишь 1100 Вт): пылесос влажной и сухой уборки WD 4 S Go!Further, оптимально сочетающийся с всасывающим шлангом и насадкой для пола, гарантирует превосходные результаты уборки. Аппарат оснащен 20-литровым ударопрочным мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не контактируя с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на отбойнике пылесоса.
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