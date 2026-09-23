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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White

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Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 5
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 6
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 7
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 9
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 10
Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733886
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
кабель для зарядки, стилус, документация
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White

ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi — высокопроизводительный 10,3-дюймовый ридер с регулируемой подсветкой и двойным сенсорным управлением с поддержкой активного стилуса. Модель имеет тонкий металлический корпус и оборудована экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200). Ридер базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе, построенной на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти. 64 гигабайта встроенной памяти позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi дает возможность выходить в Интернет и использовать сетевые сервисы, а поддержка Bluetooth 5.1 — подключать внешние устройства. Аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, также ридер поддерживает функцию озвучивания текста Text-To-Speech. Модель работает под управлением ОС Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi имеет защитное стекло ONYX Glass, предохраняющее экран от царапин и повреждений. Благодаря большому экрану и возможности делать рукописные заметки модель станет отличным выбором для тех, кто планирует много работать с документами и хочет использовать возможности ввода стилусом.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
кабель для зарядки, стилус, документация
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Развернуть
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Описание
ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi — высокопроизводительный 10,3-дюймовый ридер с регулируемой подсветкой и двойным сенсорным управлением с поддержкой активного стилуса. Модель имеет тонкий металлический корпус и оборудована экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200). Ридер базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе, построенной на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти. 64 гигабайта встроенной памяти позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi дает возможность выходить в Интернет и использовать сетевые сервисы, а поддержка Bluetooth 5.1 — подключать внешние устройства. Аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, также ридер поддерживает функцию озвучивания текста Text-To-Speech. Модель работает под управлением ОС Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi имеет защитное стекло ONYX Glass, предохраняющее экран от царапин и повреждений. Благодаря большому экрану и возможности делать рукописные заметки модель станет отличным выбором для тех, кто планирует много работать с документами и хочет использовать возможности ввода стилусом.
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Доставка
Отзывы


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