Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)
Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для самых требовательных пользователей, которым нужны высокие характеристики и стильный дизайн. Синий цвет корпуса придает ему современный и элегантный вид, а конструкция из качественного пластика обеспечивает легкость и надежность, при общем весе в 2,6 кг. С большим экраном диагональю 18,4 дюйма и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает четкое и насыщенное изображение. Благодаря матрице IPS пользователи смогут наслаждаться яркими цветами и широкими углами обзора, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что будет особенно полезно для геймеров и любителей фильмов. Под капотом этого ноутбука находится мощный 8-ядерный процессор с частотой 3,8 ГГц, способный справиться с любыми задачами, от тяжелых вычислений до многозадачности. В сочетании с оперативной памятью типа DDR5, устройство гарантирует быструю и плавную работу даже при максимальных нагрузках. Высокоскоростной SSD накопитель обеспечивает молниеносный доступ к данным и быстрый запуск приложений. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, что является дополнительным удобством для пользователей, работающих в пути или поздно вечером. Этот ноутбук Asus идет без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора подходящей программы для его личных или профессиональных нужд. В целом, это устройство является отличным сочетанием производительности, качества и современного дизайна, подходящее для профессионалов и энтузиастов, ищущих надежный инструмент для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)