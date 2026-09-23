Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum P50 Ultra (RLP23SE)
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Характеристики
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Продолжительность автономной уборки, мин
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733873
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
62
Комплектация
держатель салфеток для швабры,фильтр поддона,пластина для увеличения рампы базовой станции,мешок для мусора,салфетка для швабры,базовая станция самоочистки,боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,навигационная
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
200
Время зарядки, мин
230
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х54х49
Вес, кг.
20.46
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum P50 Ultra (RLP23SE)
Trouver P50 Ultra – это не просто робот-пылесос, а ваш личный помощник по дому, поддерживающий идеальную чистоту. Навигация, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу-пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и тщательно очищая каждый уголок. Trouver P50 Ultra не просто пылесосит, он также моет полы. Благодаря функции влажной уборки, он одновременно собирает пыль и освежает поверхность пола.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
62
Комплектация
держатель салфеток для швабры,фильтр поддона,пластина для увеличения рампы базовой станции,мешок для мусора,салфетка для швабры,базовая станция самоочистки,боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Развернуть
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,навигационная
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
200
Время зарядки, мин
230
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
420
Страна производитель
Китай
Trouver P50 Ultra – это не просто робот-пылесос, а ваш личный помощник по дому, поддерживающий идеальную чистоту. Навигация, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу-пылесосу эффективно перемещаться по дому, избегая препятствий и тщательно очищая каждый уголок. Trouver P50 Ultra не просто пылесосит, он также моет полы. Благодаря функции влажной уборки, он одновременно собирает пыль и освежает поверхность пола.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
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